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محافظات

محافظ القاهرة: مواد غذائية لمليون أسرة قبل رمضان

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:26 م
توزبع السلع على المستحقين
توزبع السلع على المستحقين
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عبد العزيز جمال
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة ستقوم بتوزيع مواد غذائية أساسية على مليون أسرة من محدودى الدخل والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا. 

جاء ذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع مديرية تضامن القاهرة والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وعدد من المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى تفعيلًا لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده محافظ القاهرة لتوزيع عدد من السلع الغذائية على المستحقين بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحضور عز فرغل رئيس الإتحاد وعدد من قيادات المحافظة .

وثمن محافظ القاهرة دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا خاصة جهود دعم الأسر فى مواجهة الأزمة التى سببها فيروس كورونا .

يذكر أن محافظة القاهرة قامت بتوزيع عدد كبير من المواد والسلع التموينية على الأسر فى المناطق الأكثر احتياجًا بالاسمرات وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة .
محافظ القاهرة: مواد غذائية لمليون أسرة قبل رمضان
محافظ القاهرة: مواد غذائية لمليون أسرة قبل رمضان
محافظ القاهرة: مواد غذائية لمليون أسرة قبل رمضان
محافظ القاهرة: مواد غذائية لمليون أسرة قبل رمضان
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