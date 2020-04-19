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مرأة

تمنع أمراضا خطيرة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخضراوات والفواكه ذات اللون الأرجواني؟

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:31 م
فوائد الفاكه باللون
فوائد الفاكه باللون الأرجوانى
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نهى هجرس
ينصح الأطباء عادة باستهلاك الكثير من الفواكه والخضروات الملونة لأنها غنية بمضادات الأكسدة، وهو مركب يلعب دورًا رئيسيًا في حماية أجسامنا من الجذور الحرة.


ولا توفر الأطعمة الملونة مجموعة من الفوائد الصحية فحسب، بل تحتوي الخضراوات ذات اللون الأرجواني على إندولز وهي مغذيات مشتقة من مركبات الكبريت التي قد تبطئ عملية التمثيل الغذائي للمواد المسرطنة، ومن المعروف أن المواد المسرطنة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.


ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أبرز الفوائد التى تحتوى عليها الخضراوات ذات اللون الأرجوانى.


- محاربة القرحة
وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن الأنثوسيانين الموجود في العليق يقلل من تكوين قرحة المعدة، ويعتقد الباحثون أن هذه الأنثوسيانين تمنع الأكسدة وتعزز نشاط مضادات الأكسدة الهامة الأخرى ، مثل الجلوتاثيون الموجود بشكل طبيعي في الجسم .

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- تعزيز صحة القلب 
بعض الفواكه ذات اللون الأرجواني مثل المشمش الأسود والتوت البري لديها القدرة على خفض نسبة الكوليسترول الضار ، وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد، وتؤدي زيادة مستويات الكوليسترول الضار إلى تكوين لويحات في جدران الشرايين، ويمنع هذا التدفق الطبيعي للدم إلى القلب والجسم بأكمله ، مما يجعلك عرضة لخطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية  .


- تمنع الخلايا السرطانية
أظهرت العديد من الدراسات أن الريسفيراترول الموجود في الأطعمة الأرجوانية يمكن أن يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية في سرطان الدم وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان الجلد وسرطان الكبد والرئة. تتمتع البطاطا الحلوة باللون الأرجواني بقدرة قوية على الحماية من سرطان القولون .
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