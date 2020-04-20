أحمد شوقي عبد الحكيم.. نجل مؤلف حسن ونعيمة ينتهي به الحال رسامًا على الرصيف.. فيديو

قال أحمد شوقي عبد الحكيم نجل مؤلف "حسن ونعيمة": إنني أقوم بجلب علبة الوان زيت وعلبة ألوان شمع وبعدها أقوم برسم لوحة أو لوحتين عن الشجر والطبيعة وأحيانًا أقوم برسم صور بورتريه".





وأضاف شوقي عبد الحكيم خلال لقائه مع برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هناك الكثير من الأشخاص يقومون بشراء لوحاتي كما انني رسمت العام الماضى 400 لوحة وتم بيعهم .





وأوضح شوقي عبد الحكيم: أنني خريج كلية تجارة جامعة عين شمس واتحدث الانجليزية والألمانية والفرنسية.





وتابع: أنني سافرت إلى روسيا ولبنان وصربيا والسويد وألمانيا وإنجلترا وكنت أعمل هناك في مصانع.





واستكمل: إنني تزوجت مرتين وابي كان مؤلف مسرحي مشهور وألف 40 كتاب وأبرز أفلامه عزيزة ويونس وشفيقة ومتولي كما انني اتمنى ان يساعدني أحد واقوم بعمل معرض .



