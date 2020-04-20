AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد شوقي عبد الحكيم.. نجل مؤلف حسن ونعيمة ينتهي به الحال رسامًا على الرصيف.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:14 ص
أحمد شوقي عبد الحكيم
أحمد شوقي عبد الحكيم
Advertisements
إبراهيم القادري
قال أحمد شوقي عبد الحكيم نجل مؤلف "حسن ونعيمة": إنني أقوم بجلب علبة الوان زيت وعلبة ألوان شمع وبعدها أقوم برسم لوحة أو لوحتين عن الشجر والطبيعة وأحيانًا أقوم برسم صور بورتريه".

وأضاف شوقي عبد الحكيم خلال لقائه مع برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هناك الكثير من الأشخاص يقومون بشراء لوحاتي كما انني رسمت العام الماضى 400 لوحة وتم بيعهم .

وأوضح شوقي عبد الحكيم: أنني خريج كلية تجارة جامعة عين شمس واتحدث الانجليزية والألمانية والفرنسية.

وتابع: أنني سافرت إلى روسيا ولبنان وصربيا والسويد وألمانيا وإنجلترا وكنت أعمل هناك في مصانع.

واستكمل: إنني تزوجت مرتين وابي كان مؤلف مسرحي مشهور وألف 40 كتاب وأبرز أفلامه عزيزة ويونس وشفيقة ومتولي كما انني اتمنى ان يساعدني أحد واقوم بعمل معرض .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قمر شافعى تكشف تفاصيل مشاركتها بمعرض كليج جاليري.. فيديو

الحزن فجر موهبته.. أحمد رسام بورتريهات المشاهير تحسس موهبته في النقاشة والدهانات

حكاية لوحة.. بورتريه دوتيلول بـ 8 ملايين دولار.. أخر أعمال الإيطالي أميديو

العشاء الأخير.. حكاية لوحة خرج فيها دافنشي عن مفاهيم المسيحية وسر عدم وضعه هالة على رأس المسيح

ترشيحاتنا

بعد تغزلها في الهضبة.. 10 صور لـ دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

الأوقاف : لا مجال لفتح المساجد في رمضان لا للجمع ولا للجماعات ولا للتراويح

إعفاء متحدث الأوقاف من عمله لإدلائه بتصريحات غير مدروسة ليست من شأنه

الزمالك يعرض ثنائي بيراميدز على كارتيرون

بعد رصد 12 مصابا بكورونا.. عزل 800 منزل تضم 12 ألف مواطن في قرية كفر جعفر بالغربية

ملك الأردن يتحدث عن تدابير تسببت في خفض معدل الإصابة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج