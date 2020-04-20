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محافظات

محافظ البحيرة يتابع تطبيق حظر التجول ويهيب بالمواطنين الالتزام بالمنازل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:01 ص
محافظ البحيرة يتابع
محافظ البحيرة يتابع تطبيق حظر التجول
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جمالات الدمنهوري
قام منذ قليل اللواء هشام امنة محافظ البحيرة بجولة تفقدية سيرا على الاقدام بشوارع مدينة دمنهور للوقوف على الانضباط والالتزام بحظر التجول وغلق المحلات فى المواعيد المحددة يرافقه المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد بدر السكرتير المساعد.

 وأكد المحافظ خلال جولته على استعداد المحافظة غدا بمنع الاحتفال بشم النسيم وتنفيذ كافة الاجراءات الخاصة بيومى الجمعة والسبت وتطبيقها أيضا مع شم النسيم بالإضافة إلى الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة ، ومنع التجمعات نهائيًا بالشوارع والكورنيش والشواطىء وإيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية في شم النسيم  للحد من الكثافات  .

ويهيب المحافظ بجميع المواطنين بالالتزام بالمنازل وتطبيق كافة القرارات الاستباقية الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد  بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.


محافظ البحيرة يتابع تطبيق حظر التجول ويهيب بالمواطنين الالتزام بالمنازل
محافظ البحيرة يتابع تطبيق حظر التجول ويهيب بالمواطنين الالتزام بالمنازل
محافظ البحيرة يتابع تطبيق حظر التجول ويهيب بالمواطنين الالتزام بالمنازل
محافظ البحيرة يتابع تطبيق حظر التجول ويهيب بالمواطنين الالتزام بالمنازل
محافظ البحيرة يتابع تطبيق حظر التجول ويهيب بالمواطنين الالتزام بالمنازل
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