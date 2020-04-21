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ديني

حكم المبالغة في بلع الريق أثناء الصيام.. أمين الفتوى يجيب

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:11 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن شرائع الإسلام مبناها على اليسر وعلى دفع المشقات غير المعتادة ويقول سبحانه في أثناء آيات الصيام «يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» البقرة/185.

وقال «عثمان»، خلال لقائه بإحدى البرامج الفضائية ، أن الله تعالى يقول «مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» المائدة/6 ، ويقول تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» الحج/78.

وأفاد أمين الفتوى الشفوية بدار الإفتاء: "ولهذا فإن ما يشق ولا يمكن التحرز منه عادة فإنه لا يؤثر على الصيام ومن ذلك ابتلاع الإنسان لريقه وهو صائم".

حكم استعمال السواك أثناء الصوم

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما حكم استعمال السواك للصائم" و أجابت الدار أنه لا مانع شرعًا من استعماله مع استحباب أن يمسك عنه من وقت الظهر حتى يفطر.

حكم تأخير الغسل من الجنابة يوم أو يومين

فيما هاجم الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، من يتأخر في الغسل من الجنابة بعد الجماع لمدة يوم أو يومين أو أكثر، واصفًا من يفعل ذلك بأنه مُرتكب كبيرة من الكبائر لأنه لا يؤدى الصلاة ويجلب الفقر في المنزل.

وأضاف «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للرد على أسئلة المواطنين، في إجابته عن سؤال «ما حكم الزوج الذي لا يغتسل بعد الجماع لمدة يوم أويومين أو أكثر؟» أن معنى هذا السؤال أنه لا يصلى فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر وهي ترك الصلاة عمدًا في هذه المدة.

وأشار إلى أنه يجب عليه المبادرة في الاغتسال بعد الجماع ليستطيع ممارسة العبادات المفروضة من الصلوات ونحوها التي يشترط الطهارة لكمالها.

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