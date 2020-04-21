حكم المبالغة في بلع الريق أثناء الصيام.. أمين الفتوى يجيب

وقال «عثمان»، خلال لقائه بإحدى البرامج الفضائية ، أن الله تعالى يقول «مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» المائدة/6 ، ويقول تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» الحج/78.





وأفاد أمين الفتوى الشفوية بدار الإفتاء: "ولهذا فإن ما يشق ولا يمكن التحرز منه عادة فإنه لا يؤثر على الصيام ومن ذلك ابتلاع الإنسان لريقه وهو صائم".





حكم استعمال السواك أثناء الصوم





ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما حكم استعمال السواك للصائم" و أجابت الدار أنه لا مانع شرعًا من استعماله مع استحباب أن يمسك عنه من وقت الظهر حتى يفطر.



