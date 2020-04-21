محمد صلاح: حسن شحاتة يتفوق على الجوهري..فيديو

قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إن حسن شحاتة هو أفضل مدير فنى فى تاريخ الكرة المصرية، متفوقا على الأسطورة، محمود الجوهرى.





وأضاف محمد صلاح ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن حسن شحاته هو أفضل مدرب فى تاريخ الكرة المصرية، متفوقا على نظيره محمود الجوهري، لتتويجه ببطولة كأس أمم إفريقيا 3 مرات متتالية.





وأوضح محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أنه يتمنى عودة الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك فرق عالمية بدأت في التدريبات مثل بايرن ميونخ الألمانى.





وأشار محمد صلاح، إلى أن اتحاد الكرة يتمنى عودة الدوري لكن الأمر خارج يده، والقرار صعب للغاية والدولة هى صاحبة القرار بهذا الشأن، مضيفا إنه في حالة إلغاء الدوري يجب إلغاء بطولة إفريقيا أيضا.



