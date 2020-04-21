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رياضة

محمد صلاح: حسن شحاتة يتفوق على الجوهري..فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:46 ص
حسن شحاته ومحمود
حسن شحاته ومحمود الجوهري
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حسن العمدة
قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إن حسن شحاتة هو أفضل مدير فنى فى تاريخ الكرة المصرية، متفوقا على الأسطورة، محمود الجوهرى.

وأضاف محمد صلاح ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن حسن شحاته هو أفضل مدرب فى تاريخ الكرة المصرية، متفوقا على نظيره محمود الجوهري، لتتويجه ببطولة كأس أمم إفريقيا 3 مرات متتالية.

وأوضح محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أنه يتمنى عودة الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك فرق عالمية بدأت في التدريبات مثل بايرن ميونخ الألمانى.

وأشار محمد صلاح، إلى أن اتحاد الكرة يتمنى عودة الدوري لكن الأمر خارج يده، والقرار صعب للغاية والدولة هى صاحبة القرار بهذا الشأن، مضيفا إنه في حالة إلغاء الدوري يجب إلغاء بطولة إفريقيا أيضا.

وتوج الزمالك ببطولتي السوبر المصري علي حساب غريمه التقليدي النادي الاهلي والسوبر الافريقي علي خساب الترجي التونسي والذي يعد بطل افريقيا خر نسختين .

وعمل محمد صلاح في مجال التدريب فور اعتزاله اللعب، وكانت البداية مع نادي الزمالك مساعد مدرب عام 1996 و 1999 و 2002-2005 و 2014 و مدير فني للفريق الأول لنادى الزمالك عام 2005 و 2014-2015 و مدير فني لناشئي الزمالك 20 عاما عام 2006-2009 .
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