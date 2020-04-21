التعليم : إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة .. منتصف مايو

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم إعلان إرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، منتصف مايو المقبل إلكترونيا على موقع الوزارة وفى جميع المدارس





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و أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2020 والدبلومات الفنية ستتم في مواعيدها من دون أي تغيير وفقا للمواعيد التي تم إعلانها رسميا من الوزارة سابقا.





وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، "سنعلن كافة التفاصيل الخاصة بــ امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية منتصف مايو إن شاء الله".





كما أكد وزير التربية والتعليم ، أن الثانوية العامة في مصر يحكمها قانون يلزم الوزارة بعقد امتحاناتها في توقيت معين وبشكل معين وبمواصفات معينة لا يمكن الاخلال بها.





وقال وزير التربية والتعليم ، لهذا السبب لن تتمكن الوزارة من الاستجابة للمطالبات الخاصة بإلغاء المواد التي لا تضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة.





وأضاف وزير التربية والتعليم : القانون يحتم علينا اجراء امتحانات في هذه المواد ، وأنا أقول لأولياء الامور "اذا امرت أن تطاع فأمر بما يستطاع"





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن قرار الالتزام بعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام في لجان الامتحانات مثل كل عام ، هو قرار دولة وليس قرار وزارة التربية والتعليم.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو ، مع حرص الدولة على حماية صحة جميع الطلاب .





وقال وزير التربية والتعليم : الدولة حريصة على عدم اضاعة السنة على ابناءنا الطلاب رغم الظروف الراهنة ، حتى لا تضيع منهم سنوات اخرى في المستقبل.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذا الموضوع قتل بحثا من الخبراء والاجهزة الامنية والاجهزة السيادة و مجلس الوزراء والدولة بأكملها .





وأضاف وزير التربية والتعليم : بما ان الدولة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها داخل اللجان ، فعلى الجميع أن يتأكد أن الدولة المصرية تعلم جيدا كيف ستؤمنها صحيا للطلاب والمراقبين والاداريين.





وأكد وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في الاسبوع الاول من شهر يونيو القادم ، مشيرًا إلى أنه يتوقع أنه في هذا التوقيت ستكون الدولة قد رفعت الحظر عن المواطنين









ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم ، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:





الأحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينية









الثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاء





الخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولى









الأحد 14 يونيو 2020 : الديناميكا









الثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا والفلسفة





الخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات





الاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخ





الثلاثاء 23 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات





الخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافيا





الاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية





الثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات





الخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع





الأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية