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أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي: سنوفر السيولة في الأسواق لإعادة فتح البلاد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:09 ص
وزير الخزانة الأمريكي
وزير الخزانة الأمريكي
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القسم الخارجي
أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين أن البلاد ستوفر السيولة في الأسواق لإعادة فتح الولايات المتحدة.

وأضاف منوشين خلال اجتماع خلية الأزمة الأمريكية، أن حزمة المساعدات الجديدة تيسرت بفضل التحام الكونجرس. 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 20 ولاية تمثل 40% من البلاد ترغب في العودة للعمل.

وأضاف ترامب، خلال اجتماع خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا، أن البلاد تتعاطف مع الأسر التي فقدت أحبتها بسبب كورونا.

ودعا مجلس النواب الأمريكي على الإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة.

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الـ800 ألف حالة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن عدد مصابي فيروس كورونا بالولايات المتحدة تضاعف في أسبوعين متجاوزا 800 ألف.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 811478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 44752 وفاة، ما يمثل 5.5% من العدد الإجمالي للحالات، و82620 شفاء، أي 10.2%.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والوفيات الناجمة عنه أيضا.

ورغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح.

وأصاب فيروس كورونا حتى الآن أكثر من مليوني ونصف المليون مصاب، فضلا عن وفاة ما يزيد على 177 ألف حالة.
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