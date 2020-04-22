ترامب يعلن تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يومًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأمر الذي سيصدر حول تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة سيسري لمدة 60 يوما.





وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا، أن البلاد تسعى لإنقاذ العمال المتضررين من فيروس كورونا..





وأوضح الرئيس الأمريكي أن تعليق الهجرة للولايات المتحدة سيساهم في حماية العمالة الأمريكية.





وكانت وسائل إعلام امريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تعليق منح إقامات دائمة بالولايات المتحدة بشكل مؤقت لمدة 90 يوما قابلة للزيادة، وذلك بعد قراره بتعليق الهجرة إلى البلاد.





وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز إن ترامب قد يوقع مرسوما حول وقف الهجرة اليوم أو غدا.



