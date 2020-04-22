بسبب نجم الأهلي السابق.. ميدو يفتح النار على اللاعبين القدامى

فتح أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، النار على اللاعبين السابقين بسبب تصريحاتهم عن نادي الزمالك.





وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" اللاعيبة ما بتفرقش ما بين وكيل عرض عليك وما بين النادي عرض عليك رسميًا.. شغله الوكيل انه يحاول ويحاول يمكن الموضوع يمشي ويبتدي يبشطك معاه لحد ما يوديك المكان اللي هو عاوزه لو قدر.





واضاف:" اللاعيبه قالت أي كلام وانا بصحى اشوف وعادي ما بفتحش بوقي، لكن بصراحة انفرجت دلوقتي لما قريت ان احمد السيد قال ان الزمالك فاوضه مرتين وهو رفض".









وتابع:" أرجو من السادة المقدمين لما يلاقوا حد بجح اوي وبيكذب عيني عينك انهم يحرجوه بكلامه القديم والفيديوهات!! مش عيب على فكرة العيب انك تبقى عارف انه كذاب والمشاهد عارف انه كذاب وتعدي الموضوع علشان الراجل جدع وجالك ضيف!! او فريق الإعداد مش عايز يحرجه!!".





واردف:" من حق اي حد يقول رأيه في اي حد لكن الكذب العلني ده خاصة مع التكنولوجيا الحديثة غباء اجتماعي كبير جدا..وتاني بقول ان عيب في حق اي مقدم يبقا عارف ان اللي مستضيفه ليكذب ومعاه دلائل انه كذاب ومايقولوش حاجه!! برضوا ده غباء لإنك بتفقد قيمتك الحقيقية كمحاور!!".



