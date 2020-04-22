AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عمليات التعليم: منصة الامتحان تعمل بكفاءة مع طلاب أولى ثانوي أثناء اختبار الكيمياء الآن

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:22 ص
منصة الامتحان
منصة الامتحان
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن امتحان الصف الاول الثانوي في مادة الكيمياء ، يسير حتى الان بلا أي مشكلات فنية أو تقنية في منصة الامتحان.

وقال مصدر مسئول من داخل عمليات التعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن منصة الامتحان موجود عليها الان ما يقرب من 500 ألف ألف طالب وطالبة ، يؤدون الامتحان إلكترونيا من المنازل .

وأضاف المصدر : ستتابع عمليات التربية والتعليم ، دخول جميع الطلاب على المنصة لأداء الامتحان حتى الواحدة ظهرا.

ودخل، منذ قليل، طلاب الصف الأول الثانوي، على منصة الامتحان إلكترونيا من المنازل، ليؤدي الطلاب الامتحان التجريبي في مادة الكيمياء إلكترونيا من المنازل.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستكرر اليوم، الأربعاء الموافق 22 أبريل، تجربة إدخال جميع طلاب الصف الأول الثانوي بجميع محافظات مصر على منصة الامتحان في وقت واحد من الساعة 10 صباحا، لاختبار سعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي قد تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان بشكل جماعي في وقت واحد.

وقال وزير التربية والتعليم  إن كل ما تقوم به الوزارة من تجارب اليوم، الأربعاء، يأتي استعدادًا لامتحانات نهاية العام، التي من المقرر أن يتم إجراؤها خلال شهر مايو، وذلك لضمان سير هذه امتحانات مايو الأساسية بدون أي مشكلات.


وأضاف وزير التربية والتعليم: "إن هذه الاختبارات هي امتحانات تجريبية ليس لها درجات أو تقييم، ولذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على منصة الامتحان وأداء امتحان التاريخ أمس، الثلاثاء، بلغ  545 ألف طالب/طالبة من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: أكثر من 150 ألف طالب دخلوا على منصة امتحان الصف الأول الثانوي 2020 حتى الآن.. وجار رصد الشكاوى

التعليم: منصة الامتحان تعمل بكفاءة مع طلاب أولى ثانوي.. ولا شكاوى حتى الآن

رغم دعوات المقاطعة.. التعليم: 580 ألف طالب امتحنوا جغرافيا اولى ثانوي اليوم إلكترونيا من المنازل

التعليم : غرف العمليات تتابع سير امتحان الصف الأول الثانوي .. ولا شكاوى حتى الآن

التعليم: 577 ألف طالب في أولى ثانوي امتحنوا الرياضيات من المنازل اليوم

منصة الامتحان ترتبك أثناء دخول طلاب أولى ثانوي عليها اليوم لأداء التاريخ.. ووزير التعليم: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات.. وغرفة العمليات تؤكد: أكثر من 510 آلاف طالب أدوا الامتحان بدون أعطال

ترشيحاتنا

فيفي عبده عن مقلب رامز جلال: كهربني زيادة عن اللزوم وهوديه في داهية.. فيديو

اختبار كورونا فى البيت.. البدء فى فحوص كوفيد19 المنزلية بهذه الدولة

مصرع مصري في حادث بالكويت

بسبب نجم الأهلي السابق.. ميدو يفتح النار على اللاعبين القدامى

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 20 صورة لـ فيفي عبده

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة منع دفن موتى فيروس كورونا..مشروع قانون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود الناعم.. ريهام حجاج بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها

بعباءة رمضانية.. نرمين الفقى تتألق بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار.. شاهد

بالشراشيب على الأكمام.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة