عمليات التعليم: منصة الامتحان تعمل بكفاءة مع طلاب أولى ثانوي أثناء اختبار الكيمياء الآن





وقال مصدر مسئول من داخل عمليات التعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن منصة الامتحان موجود عليها الان ما يقرب من 500 ألف ألف طالب وطالبة ، يؤدون الامتحان إلكترونيا من المنازل .





وأضاف المصدر : ستتابع عمليات التربية والتعليم ، دخول جميع الطلاب على المنصة لأداء الامتحان حتى الواحدة ظهرا.





دخل، منذ قليل، طلاب الصف الأول الثانوي، على منصة الامتحان إلكترونيا من المنازل، ليؤدي الطلاب الامتحان التجريبي في مادة الكيمياء إلكترونيا من المنازل.





وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستكرر اليوم، الأربعاء الموافق 22 أبريل، تجربة إدخال جميع طلاب الصف الأول الثانوي بجميع محافظات مصر على منصة الامتحان في وقت واحد من الساعة 10 صباحا، لاختبار سعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي قد تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان بشكل جماعي في وقت واحد.





وقال وزير التربية والتعليم إن كل ما تقوم به الوزارة من تجارب اليوم، الأربعاء، يأتي استعدادًا لامتحانات نهاية العام، التي من المقرر أن يتم إجراؤها خلال شهر مايو، وذلك لضمان سير هذه امتحانات مايو الأساسية بدون أي مشكلات.





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وأضاف وزير التربية والتعليم: "إن هذه الاختبارات هي امتحانات تجريبية ليس لها درجات أو تقييم، ولذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار".



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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على منصة الامتحان وأداء امتحان التاريخ أمس، الثلاثاء، بلغ 545 ألف طالب/طالبة من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن امتحان الصف الاول الثانوي في مادة الكيمياء ، يسير حتى الان بلا أي مشكلات فنية أو تقنية في منصة الامتحان.