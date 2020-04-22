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منوعات

طبيب أمريكي يكشف: نقص الأوكسجين يقتل مرضى فيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:30 م
مريضة في مستشفى أمريكي
مريضة في مستشفى أمريكي
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رشا عبد الخالق
كشف الطبيب الأمريكي ريتشارد ليفيتان، ممارس قي قسم الطوارئ بمستشفى بلفيو بمدينة نيويورك عن تفاصيل جديدة حول أسرار غرف الطوارئ، والأعراض التي تظهر على ضحايا فيروس كورونا المستجد « كوفيد - 19». 

وكتب ليفيتان، في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن المرضى بفيروس كورونا المستجد يعانون من تناقص خطير للأوكسجين، وأنهم يموتون بمجرد دخولهم إلى غرفة الطوارئ. 

وقال الطبيب، الذي يعلم الأطباء كيفية تركيب واستخدام أجهزة التنفس الصناعي منذ 20 عاما، إنه شاهد ظاهرة مثيرة للاهتمام في مرضي فيروس كورونا «كوفيد - 19».


وأضاف أنه لم يكن لديه أي فكرة إذا ما كانوا مصابين حتى يدخلون غرفة الطوارىء، ثم تصبح حالاتهم حرجة، ذلك لأن الكثير منهم كانوا يعانون من نقص الأوكسجين، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الأوكسجين في الأنسجة، مما يؤدي إلى تلف الأعضاء، وفي بعض الحالات، الموت.


وفجر ليفيتان مفاجأة في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" حيث قال إن ما أدهش الأطباء أن المرضي لم يكونوا يعانون من أي مشكلات في التنفس، حتى تظهر أشعة إكس الالتهاب الرئوي المنتشر، وكان مستوى الأوكسجين أقل من الطبيعي.

وأوضح أن مرضى كورونا يعانون مما يسمى "نقص الأوكسجين الصامت"، والذي يتسبب في وفاتهم،  وأن نسبة الأوكسجين الطبيعي في الجسم يتراوح بين 94% إلى 100%، بينما في مرضى كوفيد – 19 يصل إلى أقل من 50%. 

في الواقع، كان الكثير منهم مرضى لمدة أسبوع على الأقل مع الحمى والسعال والخمول قبل دخولهم المستشفى.

وتابع أنه كان يرى مرضى لديهم رئتين مملوءتين بالسوائل أو الصديد «القيح»، لكنهم لم يكونوا يجدون صعوبة في التنفس حتى اليوم الذي وصلوا فيه إلى المستشفى.
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