رضا عبد العال ينفعل على مجدي عبد الغني ويرفض ترشح مجلس أبوريدة لاتحاد الكرة.. فيديو

أكد رضا عبد العال، مُحلل فريق البريمو، أنه يرفض تمامًا أن تترشح نفس الأسماء المتواجدة في مجلس هاني أبو ريدة أثناء الانتخابات القادمة.









وأضاف "عبد العال"، في تصريحاته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"، مع الإعلامي إسلام صادق، أن ترشح نفس الأسماء التي أخفقت مع اتحاد الكرة قرار غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أنهم لم يقدموا أي جديد للكرة أثناء تواجدهم ولن ينجحوا مرة أخرى.









وانفعل "عبد العال"، على مجدي عبد الغني بسبب تصريحاته بأن مجلس أبوريدة حقق إنجازات كثيرة مع منتخب مصر.









وتابع "لابد من تواجد أسماء جديدة في اتحاد الكرة لأن الفترة القادمة تحتاج إلي وجوه جديدة للكرة المصرية".









جدير بالذكر أنه توجد أسماء كثيرة على الساحة أعلنت ترشحها للانتخابات القادمة لاتحاد الكرة.









وكان اتحاد كرة القدم أعلن تعليق بطولة الدوري والنشاط الرياضي بالكامل بسبب تفشي فيروس كورونا.