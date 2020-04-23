عبد العال يكشف عن صاحب اختيارات أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.. فيديو

قال رضا عبد العال مُحلل برنامج البريمو إن هاني أبو ريدة صاحب القرار الاول والأخير في اختيار أعضاء اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة المصري.









وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن إختيار اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة كان تحت إشراف هاني أبو ريدة مؤكدًا أنه يتمنى ألا يترشح أعضاء المجلس السابق في الإنتخابات القادمة .









وتابع أنه يتمنى أنه يكون هناك كوادر رياضية جديدة في إدارة الكرة المصرية في الأيام القادمة لكي نرى الفارق بين المجلس الحالي والجديد.







