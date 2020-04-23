AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد العال يكشف عن صاحب اختيارات أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:20 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
Advertisements
عمرو ابوبكر
قال رضا عبد العال مُحلل برنامج البريمو إن هاني أبو ريدة صاحب القرار الاول والأخير في اختيار أعضاء اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة المصري.


وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن إختيار اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة كان تحت إشراف هاني أبو ريدة مؤكدًا أنه يتمنى ألا يترشح أعضاء المجلس السابق في الإنتخابات القادمة .


وتابع أنه يتمنى أنه يكون هناك كوادر رياضية جديدة في إدارة الكرة المصرية في الأيام القادمة لكي نرى الفارق بين المجلس الحالي والجديد.


جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، تعمل على تطوير الكرة المصرية منذ تسلمها القيادة خلفاََ لمجلس ابوريدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معاك إذن | مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني .. فيديو

حقيقة استقالة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني

فرج عامر يهاجم هاني أبوريدة بعنف

موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.. تفاصيل

اللجنة الخماسية تتأهب لإرسال بنود لائحة النظام الأساسي بعد تعديلها إلى الأندية

حقيقة ترشح عمرو الجنايني لرئاسة اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

بث مباريات الدوري الإنجليزي مجانا حال عودته.. تعرف على القنوات الناقلة

أستمتع بمحاولاتى الفاشلة.. كنزى عمرو دياب تثير جدلا بإطلالة جريئة.. شاهد

حقيقة استئناف الطيران السعودي وفتح الأجواء

قرار حظر جديد خلال ساعات.. أحمد موسى يكشف معلومات مهمة .. فيديو

عشاء سريع وصحي .. بطاطس بالثوم وتونة بالخضراوات

عملاق الأدوية السويسرية تفجر مفاجأة عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

AdvertisementS

أول فريق ينسحب من دوري أبطال أفريقيا بسبب كورونا

موعد استئناف دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.. تفاصيل

كهربا ينعى عامل غرفة ملابس الأهلي بكلمات مؤثرة

الأهلي يوجه رسالة لـ حسام عاشور..فيديو

الأهلي يكشف موقفه النهائي من أزمة عبدالله السعيد عقب قرار الفيفا

اخبار النادي الاهلي.. راتب خيالي لـ كينو.. صدمة من اتحاد الكرة بشأن قضية عبدالله السعيد

حسن جمعة لـ صدى البلد: وفاة نجم الأهلي أصعب موقف في حياتي.. وأهدافي في الزمالك الأغلى | حوار

رضا عبد العال ينفعل على مجدي عبد الغني ويرفض ترشح مجلس أبوريدة لاتحاد الكرة.. فيديو

بث مباريات الدوري الإنجليزي مجانا حال عودته.. تعرف على القنوات الناقلة

أخبار الرياضة .. موعد استئناف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية .. راتب شهري خيالي لـ كينو في الأهلي

عبد العال يكشف عن صاحب اختيارات أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.. فيديو

السعودية تفاضل بين 3 مدربين كبار لقيادة نيوكاسل يونايتد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مفزع لهجوم وتدافع مئات العمال في الكويت على وجبات الطعام ..شاهد

بملابس عصرية.. حلا شيحة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير