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رياضة

اتحاد الكرة يصرف دعم أندية مظاليم الصعيد الأسبوع المقبل

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:02 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
حددت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، موعد صرف دعم أندية القسم الثانى والثالث التابعة الى الصعيد على مدار ٤٨ ساعة خلال الأسبوع القادم.

وقررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة صرف 50 الف جنيه لصالح أندية الصعيد على مدار يومى الاثنين والثلاثاء وذلك عبر تسلم مندوبن عنها الشيكات الخاصة بها من قبل وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية.

كانت حالة من الاستياء بين ممثلو مراكز الشباب فى الجمعية العمومية من اتجاه الجبلاية لاستبعادها من فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة وذلك بعدما أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة عن تقليص عدد الأعضاء بالجمعية العمومية العادية القادمة الى ٩٥ فقط.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية ان مسؤولى مراكز الشباب الذين يشاركون فى مسابقات دورى القسم الثالث سادت بين صفوفهم حالة من الغضب بعد إعلان الجبلاية عن تقليص إعداد عمومية الجبلاية القادمة.

وأضاف: ممثلى مراكز الشباب زاد غضبهم عقب قرار الجبلاية بحرمانهم من صرف مبلغ الدعم من مستحقاتهم البالغ قدره ٥٠ الف جنية رغم أنهم أعضاء حتى هذه اللحظة فى الجمعية العمومية وممثلين لمراكز الشباب.

يذكر انه في بداية سلسلة اجتماعات مع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم للاستماع إلى آرائهم في بنود اللائحة الجديدة للاتحاد .. اجتمعت امس الاربعاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مع كل من النائب سمير موسى رئيس نادي الزرقا وأحمد برهومة رئيس نادي بنها وسمير عبد العال رئيس نادي بهتيم وأحمد عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي حلوان ، بالإضافة إلى مندوبين عن عدد من أندية محافظات الفيوم والقليوبية والجيزة والقاهرة.

وتواكب انعقاد الاجتماع بين اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبى الجمعية العمومية مع توزيع شيكات الدعم المقررة للأندية لمواجهة ظروف توقف النشاط.
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