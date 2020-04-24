رسميا.. هواوي تعلن عن حاسوبها اللوحي MatePad.. تعرف على السعر والمواصفات

هواوي Huawei، حدثا لإطلاق عبر الإنترنت، أعلنت من خلاله عن سلسلة هواتف nova 7 الجديدة، إلى جانب حاسوبها اللوحي الجديد عقدتHuawei، حدثا لإطلاق عبر الإنترنت، أعلنت من خلاله عن سلسلة هواتف nova 7 الجديدة، إلى جانب حاسوبها اللوحي الجديد MatePad ، وهو نسخة مخففة من MatePad Pro الذي أعلن عنه العام الماضي.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena"التقني، يأتي حاسوب Huawei MatePad، بشاشة قياس 10.4 بوصة من نوع IPS، وبدقة 2,000×1,200 بكسل.









وتشمل الميزات الأخرى لجهاز MatePad، كاميرتين بدقة 8 ميجابكسل، وتدعم الكاميرا الخلفية تقنية التركيز التلقائي، ويزن حاسوب هواوي اللوحي نحو 450 جراما ويأتي بسماكة لا تتعدى 7.35 ميليمترات.





ويعمل حاسوب MatePad، بمعالج من نوع Kirin 810، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، إلأى جانب بطارية بسعة 7,250 ميللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط.





ويدعم حاسوب Huawei MatePad المخصص للأغراض التعليمية وضع القراءة يحاكي الأوراق الإلكترونية الأحادية اللون، مع دعم تعدد النوافذ، والتكامل مع الأجهزة المتوافقة الأخرى. ويقدم الحاسوب دعما لقلم هواوي الإلكتروني M-Pencil.





ويمكنك الحصول على حاسوب Huawei MatePad، بسعر يعادل 270 دولارًا أمريكيًا، لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 310 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 350 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت.