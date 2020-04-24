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رياضة

مسئولو مدينة ليفربول يدعو لفتح تحقيق بشأن مباراة أتلتيكو بسبب تفشي كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:31 ص
ليفربول
ليفربول
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عبدالله هشام
دعا مسئولو مدينة ليفربول الانجليزية فتح تحقيق بين فريق الريدز وأتليتكو مدريد الإسباني والتى أقيمت الشهر الماضي بحضور 52 ألف مشجع . 

ويحاول مسئولو مدينة ليفربول التوصل الي سبب انتشار الفيروس ومعرفة سبب إقامة المباراة رغم توصيات الاتحاد الأوروبي بإقامة جميع المباريات بدون حضور جماهيري . 

ولعب فريق ليفربول امام اتليتكو مدريد على ملعب الأنفيلد "معقل الريدز " في 11 مارس الماضي بحضور أكثر من 3 آلاف مشجع لنادي العاصمة الإسبانية .

وأكد خوسيه لويس مارتينيز رئيس بلدية ريال مدريد ان إقامة المباراة بحضور جماهيري أكبر خطأ وقعو فيه . 

في حين قال ستيف روثيرام رئيس بلدية مدينة ليفربول اذا كان انتقال الفيروس نتيجة إقامة حدث رياضي فهذه فضيحة .
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