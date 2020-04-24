مسئولو مدينة ليفربول يدعو لفتح تحقيق بشأن مباراة أتلتيكو بسبب تفشي كورونا

فتح تحقيق بين فريق الريدز وأتليتكو مدريد الإسباني والتى أقيمت الشهر الماضي بحضور 52 ألف مشجع .

ولعب فريق ليفربول امام

على ملعب الأنفيلد "معقل الريدز " في 11 مارس الماضي بحضور أكثر من 3 آلاف مشجع لنادي العاصمة الإسبانية .