مسئولو مدينة ليفربول يدعو لفتح تحقيق بشأن مباراة أتلتيكو بسبب تفشي كورونا

دعا مسئولو مدينة ليفربول الانجليزية فتح تحقيق بين فريق الريدز وأتليتكو مدريد الإسباني والتى أقيمت الشهر الماضي بحضور 52 ألف مشجع .
ويحاول مسئولو مدينة ليفربول التوصل الي سبب انتشار الفيروس ومعرفة سبب إقامة المباراة رغم توصيات الاتحاد الأوروبي بإقامة جميع المباريات بدون حضور جماهيري .
ولعب فريق ليفربول امام اتليتكو مدريد على ملعب الأنفيلد "معقل الريدز " في 11 مارس الماضي بحضور أكثر من 3 آلاف مشجع لنادي العاصمة الإسبانية .
وأكد خوسيه لويس مارتينيز رئيس بلدية ريال مدريد ان إقامة المباراة بحضور جماهيري أكبر خطأ وقعو فيه .
في حين قال ستيف روثيرام رئيس بلدية مدينة ليفربول اذا كان انتقال الفيروس نتيجة إقامة حدث رياضي فهذه فضيحة .