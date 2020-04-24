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أخبار العالم

كندا: 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، تسجيل 2028 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد الإصابات إلى 42750 حالة إصابة.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا أكثر من 2147 حالة فاة منذ بدء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأسفر انتشار الفيروس على مستوى العالم عن إصابة 2761441 شخصا حول العالم، فيما أدى إلى وفاة 193192 حالة وفاة حول العالم.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم في عدد الوفيات والإصابات من جراء الفيروس حول العالم، حيث سجلت أكثر من 50,378 ألف وفتاة  وحوالي 889,672 ألف إصابة حول العالم 


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