نجمة التيك توك آيات باهى: بحب عبلة كامل ونفسي الفيديوهات توصلها

كشفت آيات باهى نجمة التيك توك، وأشهر مقلدى الفنانة الكبيرة عبلة كامل عن حبها الشديد للفنانة القديرة، متمنية أن تصل الفيديوهات التى تقدمها لها.





وأوضحت آيات باهى خلال استضافتها ببرنامج "توب التيك توك" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"تقديم الاعلامية لميس سلامة، أنها بدات عمل فيديوهات التيك توك منذ اسبوع فقط، وبالرغم من ذلك حققت انتشار واسعا عبر وسائل السوشيال ميديا.

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وقالت آيات باهى، أن والدتها لا تشاهد كواليس تمثيلها فيديوهات التيك توك وتشاهدها بعد الانتهاء منها، لافتة إلى أن أفراد عائلتها لم يكتشفوا أنها هى التى تمثل الفيديوهات فى البداية.





وكشفت آيات باهى، أنها تستخدم ملابس والدتها لتمثيل فيديوهات التيك توك.





وأشارت نجمة التيك توك إلى أن الفنانة فيفى عبده هى أصعب فنانة يمكن تقليدها لأنها تتحدث بتلقائية كبيرة.





وتقدم الإعلامية لميس سلامة برنامج "توب التيك توك" على قناة صدى البلد الساعة السادسة والنص مساء.