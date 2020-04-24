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فن

وفاء عامر تشعل تيك توك في تحد جديد مع نجلها.. شاهد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:42 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
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مصطفى كرم
شارك عمر نجل الفنانة وفاء عامر فيديو تحدي جديد له مع والدته عبر موقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

وظهر عمر وهو يراهن والدته في تحدي على هاتفها الايفون لتنازل عن الهاتف بعد خسارتها التحدي.

وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".

وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. 

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.
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