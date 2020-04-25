بمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يتأهل لنهائي بطولة الدوري الإنجليزي.. تفاصيل





وتعد بطولة الدوري الإنجليزي ePremier League، بطولة تفاعلية تنظمها رابطة البريميرليج، بين فرق البطولة، بحيث يمثل كل ناد أحد لاعبيه في منافسة في لعبة فيفا 20 لكرة القدم.





وقاد أرنولد فريقه ليفربول للتأهل لنهائي البطولة، بعد قلبه للطاولة على ستيرلنج بفوزه عليه 3-2، بعد أن كان الأخير متقدمًا بهدفين نظيفين، حيث عادل أرنولد النتيجة لليفربول في الدقيقة 82 عن طريق اللاعب جوردان هندرسون، الذي تلقى تمريرة حاسمة من محمد صلاح ، ليتجه الفريقان لقاعدة الهدف الذهبي، والذي حسم به أرنولد المباراة لصالحه بتسجيله هدفًا في الدقيقة الثانية عن طريق روبيرتو فيرمينو، ليتأهل بفريقه لدور النهائي.





ويلاقي أرنولد في النهائي، الفائز من دييجو جوتا لاعب نادي ولفرهامبتون، وماكنيل لاعب نادي بيرنلي، والذين سيلاقيا بعضهما في مباراة دور نصف النهائي الأخرى.

تأهل نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، لنهائي بطولة الدوري الإنجليزي ePremier League ، بعد فوز ممثله، اللاعب ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن للفريق الأول، على نظيره رحيم ستيرلنج ممثل نادي مانشستر سيتي في دور نصف النهائي.