صلاح جاهز للتحدي.. أسطورة ليفربول يطالب الريدز بضم تيمو فيرنر

طالب فيل تومسون أسطورة نادي ليفربول إدارة الريدز بالتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال فيل تومسون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "تيمو فيرنر لاعب جيد بما فيه الكافية لمنافسة ثلاثي الريدز الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو".
وأضاف تومسون:" أعتقد أن محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو جاهزون لهذا النوع من التحدي".
وتابع: "إذا نظرت إلى مانشستر سيتي ستجد لاعبان ذا جودة عالية في كل مركز، وهذا ما يحتاجه ليفربول، أعتقد أن تيمو فيرنر سيساعدنا على ذلك".