أجيري: محمد صلاح لاعب نقي وبريء ولكنه يعاني من الضغوط في مصر

تحدث المدرب السابق لمنتخب مصر، خافيير أجيري، عن نجم ليفربول محمد صلاح والضغوط التي يعيشها مع منتخب مصر مقارنة بالوضع في النادي الإنجليزي.





وقال أجيري في تصريحات نشرتها شبكة "espn" العالمية: "قد تشعر بقدر من المفاجأة عندما أخبرك كم أن محمد صلاح فتى جيد ونبيل، هو أول من يتواجد في اجتماعات الفريق، وأول من يحضر إلى التدريبات، وهو الأكثر خطورة".





وأضاف مدرب ليجانيس الإسباني: "إنه أفضل لاعب في إفريقيا، مع ساديو ماني، وهو مسلم أيضًا، أن تمتلك هاتين الصفتين والضغط الناتج عنهما، هو أمر صعب للغاية، لا يمنحك فرصة للتنفس".





وواصل: "يستطيع أن يشعر محمد صلاح بالسعادة في إنجلترا، فهناك 17 لاعبًا آخر، لكن الجنون يبدأ بمجرد أن تطأ قدمه أرض مصر، هو فتى جميل ومبهج، ولكن الضغوط دائمًا ما تدور حوله، هذه هي الصعوبة التي يواجهها".



