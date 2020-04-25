حلم ليفربول في خطر.. ماذا سيحدث حال إنهاء الدوري الإنجليزي؟





وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت مؤخرا، إيقاف الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





ليفربول الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بعد غياب 30 عاما، أصبح مهددا بفقدان اللقب الذي اقترب من معانقته، بسبب جائحة كورونا.





ويحتاج ليفربول للفوز بـ 3 مباريات فقط من أجل 9 نقاط، للتتويج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي.





ورغم تأكيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا على ضرورة استكمال الدوريات المحلية، إلا أنها منح كل اتحاد الحق في في إنهاء الدوري الخاص به في حالة الضرور القصوى، مثل وجود أمر رسمي يحظر الأحداث الرياضية .





لكن ماذا سيحدث حال إنهاء الدوري الإنجليزي، بسبب جائحة كورونا:





في حال إنهاء الدوري الإنجليزي، سيتأهل أول 4 فرق وفقا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الحالي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهم ليفربول ومانشستر سيتي "حال قبول استئنافه في اليويفا" وليستر سيتي وتشيلسي، كما سيتأهل مانشستر يونايتد وولفرهامبتون إلى الدوري الأوروبي، وفقا لقرار اليويفا والذي طالب الاتحادات الوطنية بالالترزام بضرورة تأهل الفرق إلى المسابقة الأوروبية بناء على الجدارة الرياضية.





ورغم أن ليفربول يستحق لقب الدوري الإنجليزي بناءً على الجدارة الرياضيةـ بسبب تصدره بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، إلا أن اليويفا لم يحسم الأمر، ولم يحدد بشكل واضح موقف متصدر جدول الترتيب من التتويج باللقب، حال إنهاء المسابقة.

بات مصير الدوري الإنجليزي "بريميرليج" مجهولا، بعد اجتياح فيروس كورونا لـ بريطانيا، وارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 18 ألف شخص.