AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حلم ليفربول في خطر.. ماذا سيحدث حال إنهاء الدوري الإنجليزي؟

السبت 25/أبريل/2020 - 09:41 ص
محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
بات مصير الدوري الإنجليزي "بريميرليج" مجهولا، بعد اجتياح فيروس كورونا لـ بريطانيا، وارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 18 ألف شخص.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت مؤخرا، إيقاف الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ليفربول الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بعد غياب 30 عاما، أصبح مهددا بفقدان اللقب الذي اقترب من معانقته، بسبب جائحة كورونا.

ويحتاج ليفربول للفوز بـ 3 مباريات فقط من أجل 9 نقاط، للتتويج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي.

ورغم تأكيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا على ضرورة استكمال الدوريات المحلية، إلا أنها منح  كل اتحاد الحق في في إنهاء الدوري الخاص به في حالة الضرور القصوى، مثل وجود أمر رسمي يحظر الأحداث الرياضية.

لكن ماذا سيحدث حال إنهاء الدوري الإنجليزي، بسبب جائحة كورونا:

في حال إنهاء الدوري الإنجليزي، سيتأهل أول 4 فرق وفقا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الحالي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهم ليفربول ومانشستر سيتي "حال قبول استئنافه في اليويفا" وليستر سيتي وتشيلسي، كما سيتأهل مانشستر يونايتد وولفرهامبتون إلى الدوري الأوروبي، وفقا لقرار اليويفا والذي طالب الاتحادات الوطنية بالالترزام بضرورة تأهل الفرق إلى المسابقة الأوروبية بناء على الجدارة الرياضية.

ورغم أن ليفربول يستحق لقب الدوري الإنجليزي بناءً على الجدارة الرياضيةـ بسبب تصدره بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، إلا أن اليويفا لم يحسم الأمر، ولم يحدد بشكل واضح موقف متصدر جدول الترتيب من التتويج باللقب، حال إنهاء المسابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تيليجراف: ليفربول سيتوج بطلًا للبريميرليج حال إلغاء الموسم بسبب كورونا

من زحلقة جيرارد لـ كورونا.. القدر يرفض تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي

حلم ليفربول في خطر.. اجتماع طارئ لبحث مصير الدوري الإنجليزي.. اليوم

بسبب كورونا.. كارثة مالية تهدد أندية الدوري الإنجليزي

اتفاق مبدئي لعودة الدوري الإنجليزي بشهر يونيو المقبل

نجم وولفرهامبتون يطالب بمنح لقب الدوري الإنجليزي لـ ليفربول

ترشيحاتنا

أوتو فيستر: عبد المنصف المسئول عن هزيمة 6-1.. والفوز على الأهلي 2-1 أفضل مبارياتي.. فيديو

احترس .. 10 أمور يكره فعلها أثناء الصيام

بعد تعرضهم للتمييز.. كينيا تجلي رعاياها من الصين

حدث فى 2 رمضان.. خروج النبى وأصحابه لفتح مكة.. وبناء مدينة القيروان.. وقيام الدولة العباسية

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المغرب لـ3692 شخصا

الأرصاد الجوية: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بثاني أيام رمضان

AdvertisementS

الكاف يدرس استئناف أبطال أفريقيا والكونفدرالية في هذا الموعد

سيف زاهر يكشف عن اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على مستحقاته بالزمالك

رئيس الليجا يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة مع نيمار ومارتينيز

أخبار الرياضة.. الحكومة توافق على عودة الدوري الإنجليزي وبرشلونة يرفض استئناف الدوري.. الإسماعيلي يرفض بيع باهر المحمدي للأهلي

أوتو فيستر: عبد المنصف المسئول عن هزيمة 6-1.. والفوز على الأهلي 2-1 أفضل مبارياتي.. فيديو

أحمد فليكس: الأهلي أعظم نادي فى مصر .. ولعبت للزمالك حبًا في أم الدنيا .. فيديو

تحسبًا للرحيل .. الإنتاج الحربي يبحث عن حارس مرمى

حكايات رمضانية.. ميتشو يكشف لـ صدى البلد أصعب المواجهات في شهر الصيام

جمال حمزة: رحلت عن الأهلي قبل أن ألعب بسبب القائمة الإفريقية

فالفيردي: ميسي يمتلك رؤية فنية أفضل من المدربين

حلم ليفربول في خطر.. ماذا سيحدث حال إنهاء الدوري الإنجليزي؟

مدافع الزمالك الشاب يستعيد ذكريات الفوز بالسوبر المصري مع شيكابالا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا

شباب الهياتم بالمحلة يحتفلون بانتهاء العزل بتعليق فوانيس احتفالا بشهر رمضان.. صور

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان يسرا قى خيانة عهد..صور