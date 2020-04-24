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رياضة

مشكلة جديدة تهدد أندية الدوري الإنجليزي حال استئناف التدريبات في مايو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:49 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
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محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن مشكلة جديدة، غير جائحة فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19"، تهدد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في حالة استئناف موسم 2019/2020، الذي توقف بسبب الفيروس الممُيت.

وتوقفت منافسات البريميرليج منذ ما يقرب من 6 أسابيع نتيجة انتشار الفيروس المميت في إنجلترا.

ولا يوجد موعد محدد حتى الآن لاستئناف النشاط الكروي، ولكن هناك تكهنات بإمكانية عودة الدوري الإنجليزي في شهر يونيو المقبل.

وتأمل الأندية في العودة للتدريبات في منتصف مايو القادم، استعدادًا لإمكانية استئناف ما تبقى من الموسم في يونيو.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن أندية الدوري الإنجليزي، تخشى من عدم تمكن نجومهم الأجانب من العودة للتدريبات إذا تم استئناف التدريبات في منتصف مايو القادم.

وأوضحت الصحيفة، أنّ هناك أندية في البريميرليج قلقة من عدم تمكن لاعبيها الأجانب من العودة إلى إنجلترا ف الوقت المُناسب من أجل استئناف المُباريات، في ظل تعليق حركة الطيران.

الطيران لا يزال مفتوح  في المملكة المُتحدة، ولكن بشكل محدود طالما أنّ الأمر ضروريًا، ولكن هُناك بلدان أقفلت حدودها ولا تسمح بأحد للعودة أو المُغادرة.

نادي تشيلسي الإنجليزي، كان أعلن أنه سمح للبرازيلي ويليان دا سيلفا جناح النادي بالعودة إلى مسقط رأسه مرة أخرى، وكذلك نادي توتنهام هوتسبير، الذي سمح للدولي الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بالعودة لبلاده وستيفن بيرجوين حيث عاد لـ هولندا، وغيرهم من الأندية.

يُذكر أنّ من المتوقع أن يُستأنف النشاط الرياضي خلف الأبواب المغلقة، نظرًا لاستمرار تفشي الوباء.
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