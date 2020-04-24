كورونا ينقذ نجم الدوري الإنجليزي بهذه الطريقة

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والرعب حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وإصابته العديد من أفراد المنظومة، وتسببه في توقف النشاط الرياضي.





كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، أحدث تفشيه، أزمات اقتصادية كبرى لدى عمالقة أوروبا، الأمر الذي وصل إلى اللاعبين، بخصم رواتبهم، وضعف لياقتهم البدنية، بحرمانهم من التدريبات.





ويختلف الوضع عند المهاجم الإنجليزي العملاق هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، الذي تعافى بحسب إذاعة توك سبورت البريطانية، تمامًا من إصابته القوية التي ضربته في منتصف الموسم الجاري.





وكشفت أن كين الذي تغيب عن صفوف فريق المدير الفني جوزيه مورينيو، منذ يناير الماضي، أصبح في جاهزية تامة للمشاركة في التدريبات الجماعية، فور عودة النشاط الرياضي.





ويخوض كين تدريباته بشكل طبيعي في الفترة الحالية داخل منزله، وسط توقعات بأن تعود أندية الدوري الإنجليزي للتدريبات، في مايو المقبل.