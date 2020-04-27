3 حيل سريعة.. طرق علاج الكدمات بدون أدوية





يمكنك علاج الكدمات بشكل سريع دون أدوية وخاصة للأطفال، بـ 3 طرق سريعة وآمنة نصح بها موقع bright side وهي :





1- حلقات البصل:

يحتوي البصل على الكيرسيتين وهي مادة مضادة للالتهابات وتساعد في علاج الكدمات بشكل سريع وفعال، عن طريق وضع شرائح البصل على المنطقة المصابة عدة مرات يوميا.





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2- الصبار:

وهو فعال في تخفيف لون الكدمات لتعود للونها الطبيعي، عن طريق دهن مكان الكدمة بالصبار الطبيعي الطازج عدة مرات يوميا.







3- الثلج :

وهو أسرع علاج للكدمات، فبمجرد حدوث الكدمة، يجب وضع عدة مكعبات ثلجية في قطعة قماش أو كيس بلاستيكي ووضعها مكان الكدمة.



قد يتعرض البعض لكدمات في الأذرع أو الساق نتيجة الوقوع أو الارتطام على الأرض كما يفعل الأطفال دومًا ، وفورًا تتكون المدمة التي يبدو لونا أزرق بسبب تلف الأوعية الدموية في هذه المنطقة المصابة .