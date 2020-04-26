تخفض الضغط وتجدد نشاطك .. 5 فوائد لـ القيلولة في نهار رمضان

يشعر الكثيرون بالكسل والخمول خلال ساعات نهار رمضان، بسبب الصيام ، وخاصة الأشخاص الذين اعتادوا على الاستيقاظ مبكرًا، لكن هناك العديد من الأبحاث التي تشجع على النوم لمدة ساعة خلال النهار وهي ما تسمى القيلولة .
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بحسب موقع Healthline يعتبر أفضل وقت للحصول على القيلولة خلال اليوم هو بعد الظهيرة، إليك أهم فوائد القيلولة في نهار رمضان :
1- القيلولة تعزز عمل الدماغ حيث أكدت الأبحاث أن هناك أماكن في الدماغ تتطور خلال فترة القيلولة، وهي مرتبطة بالإبداع والتفكير الجيد والإبداع .
2- القيلولة تخفض ضغط الدم 3 درجات وذلك وفقا لأحدث الدراسات العلمية.
3-القيلولة خلال النهار تحسن من جودة النوم ليلًا.
4-القيلولة تزيد من تركيز الدماغ وتجدد النشاط وتجعلك أكثر تركيزًا بقية اليوم.
5-القيلولة تقلل من مخاطر أمراض القلب وذلك وفقًا لدراسة نشرت عام 2019 .