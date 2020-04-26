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مرأة

تخفض الضغط وتجدد نشاطك .. 5 فوائد لـ القيلولة في نهار رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:30 م
فوائد القيلولة
فوائد القيلولة
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رشا عوني
يشعر الكثيرون بالكسل والخمول خلال ساعات نهار رمضان، بسبب الصيام ، وخاصة الأشخاص الذين اعتادوا على الاستيقاظ مبكرًا، لكن هناك العديد من الأبحاث التي تشجع على النوم لمدة ساعة خلال النهار وهي ما تسمى القيلولة

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بحسب موقع Healthline يعتبر أفضل وقت للحصول على القيلولة خلال اليوم هو بعد الظهيرة، إليك أهم فوائد القيلولة في نهار رمضان

1- القيلولة تعزز عمل الدماغ حيث أكدت الأبحاث أن هناك أماكن في الدماغ تتطور خلال فترة القيلولة، وهي مرتبطة بالإبداع والتفكير الجيد والإبداع .

2- القيلولة تخفض ضغط الدم 3 درجات وذلك وفقا لأحدث الدراسات العلمية.

3-القيلولة خلال النهار تحسن من جودة النوم ليلًا.

4-القيلولة تزيد من تركيز الدماغ وتجدد النشاط وتجعلك أكثر تركيزًا بقية اليوم.

5-القيلولة تقلل من مخاطر أمراض القلب وذلك وفقًا لدراسة نشرت عام 2019 .
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