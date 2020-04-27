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أخبار البلد

الصحة العالمية تعقد مؤتمرا عن بُعد حول أحدث تطورات كورونا.. غدا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:42 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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محمد غالي
دعا المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وسائل الإعلام، إلى المشاركة عن بعد في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) غدا، الثلاثاء.


وأفاد مكتب منظمة الصحة، بأن المؤتمر الصحفي يشمل تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد - 19 إضافة إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية عن الممارسات الرمضانية المأمونة في سياق جائحة كوفيد-19 والإجابة على أسئلة الإعلاميين.


أعلن المكتب عن المتحدثون فى المؤتمر هم " د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، د. ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي ، د. داليا سمهوري، مدير برنامج التأهب واللوائح الصحية الدولية.
 
ويمكنكم متابعة البث المباشر للمؤتمر الصحفي على منصات التواصل الاجتماعي كالتالي:
للمتابعة باللغة الإنجليزية: twitter.com/whoemro   
للمتابعة باللغة العربية: facebook.com/WHOEMRO
للمتابعة باللغة العربية: www.youtube.com/c/WHOEMR
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