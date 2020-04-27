الصحة العالمية تعقد مؤتمرا عن بُعد حول أحدث تطورات كورونا.. غدا

دعا المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وسائل الإعلام، إلى المشاركة عن بعد في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) غدا، الثلاثاء.









وأفاد مكتب منظمة الصحة، بأن المؤتمر الصحفي يشمل تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد - 19 إضافة إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية عن الممارسات الرمضانية المأمونة في سياق جائحة كوفيد-19 والإجابة على أسئلة الإعلاميين.









أعلن المكتب عن المتحدثون فى المؤتمر هم " د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، د. ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي ، د. داليا سمهوري، مدير برنامج التأهب واللوائح الصحية الدولية.

ويمكنكم متابعة البث المباشر للمؤتمر الصحفي على منصات التواصل الاجتماعي كالتالي:

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