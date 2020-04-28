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فن

رمضان زمان.. مسلسل "بوجي وطمط" له دور كبير في ثقافة الطفل المصري

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:47 ص
بوجي وطمطم
بوجي وطمطم
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عمر صبحي
أراد  المخرج  والمؤلف الراحل رحمي تثقيف الطفل المصري ، والسر وراء مسلسل العرائس "بوجي وطمطم" ، تعرف تفاصيل مسلسل "بوجي وطمطم" من خلال السطور التالية ..

"بوجي وطمطم" مسلسل عرائس مصري تم عرض أكثر من 16 جزء منه، وعرض للمرة الأولي في رمضان  عام  1983 .

1 أبطال مسلسل "بوجي وطمطم" 
ضم مسلسل "بوجي وطمطم" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنان يونس شلبي "بوجي" ، والفنانة  هالة فاخر "طمطم" و الفنان رأفت فيهم والفنان إنعام سالوسة وغيرهم من الفنانين  ومن إخراج و تأليف رحمي 

2 قصة مسلسل "بوجي وطمطم" 
مسلسل بوجي وطمطم كان له تأثير كبير في ثقافة الطفل المصري، حاز المسلسل علي متابعة الكبار والصغار وارتبط بوجدان الطفل لسنوات طويلة ، و كان له الفضل في ارتباط الطفل المصري بعروسة مصرية  أصيلة.

3 أجزاء مسلسل "بوجي وطمطم" 
عرض 16 جزءا مختلفا من مسلسل بوجي وطمطم أبرزهم : بوجي وطمطم في رمضان و الفيل الجميل و الفانوس السحري و حكايات مع بوجي وطمطم و رشيد و أولاد القمر .

4 العودة بعد 10 سنوات 
 في عام 2009 عرض جزء جديد من مسلسل "بوجي وطمطم" بممثلين جدد حيث جسد الفنان محمد شاهين دور "بوجي" بظل الفنان الراحل يونس شلبي و قامت بدور "طمطم" الفنانة إيمي سمير غانم  بدلا من الفنانة هالة فاخر .
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