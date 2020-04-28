رمضان زمان.. مسلسل "بوجي وطمط" له دور كبير في ثقافة الطفل المصري

أراد المخرج والمؤلف الراحل رحمي تثقيف الطفل المصري ، والسر وراء مسلسل العرائس "بوجي وطمطم" ، تعرف تفاصيل مسلسل "بوجي وطمطم" من خلال السطور التالية ..





"بوجي وطمطم" مسلسل عرائس مصري تم عرض أكثر من 16 جزء منه، وعرض للمرة الأولي في رمضان عام 1983 .





1 أبطال مسلسل "بوجي وطمطم"

ضم مسلسل "بوجي وطمطم" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنان يونس شلبي "بوجي" ، والفنانة هالة فاخر "طمطم" و الفنان رأفت فيهم والفنان إنعام سالوسة وغيرهم من الفنانين ومن إخراج و تأليف رحمي





2 قصة مسلسل "بوجي وطمطم"

مسلسل بوجي وطمطم كان له تأثير كبير في ثقافة الطفل المصري، حاز المسلسل علي متابعة الكبار والصغار وارتبط بوجدان الطفل لسنوات طويلة ، و كان له الفضل في ارتباط الطفل المصري بعروسة مصرية أصيلة.





3 أجزاء مسلسل "بوجي وطمطم"

عرض 16 جزءا مختلفا من مسلسل بوجي وطمطم أبرزهم : بوجي وطمطم في رمضان و الفيل الجميل و الفانوس السحري و حكايات مع بوجي وطمطم و رشيد و أولاد القمر .





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