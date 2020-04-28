AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل 1303 حالات وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل الولايات المتحدة 1303 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. 

وتخطت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، بحسب موقع "وورلد ميتر" 1002963 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 56387 حالة وفاة.

جاء ذلك بعد تسجيل نحو 15803 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل نحو 974 حالة وفاة جديدة.

وجاءت إسبانيا في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات مسجلة 229422 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 23521 وفاة.

وجاءت إيطاليا في المركز الثالثة مسجلة 199414 حالة إصابة فيما سجلت 26977 حالة وفاة بزيادة قدرها 333 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ400 ألف والوفيات تقترب من 13 ألفا

1783 حالة وفاة بـ كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

كارثة في أمريكا.. ضحايا فيروس كورونا أكثر من أحداث 11 سبتمبر بـ 6 مرات

أمريكا تسجل ارتفاعا هائلا في أعداد وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلى 10 دول في وفيات كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

عداد كورونا.. أكبر 7 دول من حيث عدد المصابين بالفيروس القاتل

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: خصم نصف مليون جنيه من طارق حامد لظهوره مع رامز جلال

شاهد.. عبدالله نجل عمرو دياب يشعل انستجرام بصورته وهو يدخن السجائر

بعد خلعه.. سعر صادم لـ حذاء أمينة خليل في حلقة رامز مجنون رسمي

مرض خطير يصيب الأطفال بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب أمينة خليل

للعلاج من كورونا.. حقن الرجال بالهرمونات الأنثوية

AdvertisementS

يبدأ 7 مساء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق .. تعرف عليها

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر

مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

بعد خلعه.. سعر صادم لـ حذاء أمينة خليل في حلقة رامز مجنون رسمي

شاهد.. عبدالله نجل عمرو دياب يشعل انستجرام بصورته وهو يدخن السجائر

ألف إصابة في 4 أيام.. أحمد موسى: أخبار مبشرة قريبا عن علاج فيروس كورونا

حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور