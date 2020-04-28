الولايات المتحدة تسجل 1303 حالات وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل الولايات المتحدة 1303 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.





وتخطت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا.





وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، بحسب موقع "وورلد ميتر" 1002963 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 56387 حالة وفاة.





جاء ذلك بعد تسجيل نحو 15803 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل نحو 974 حالة وفاة جديدة.





وجاءت إسبانيا في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات مسجلة 229422 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 23521 وفاة.





وجاءت إيطاليا في المركز الثالثة مسجلة 199414 حالة إصابة فيما سجلت 26977 حالة وفاة بزيادة قدرها 333 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



