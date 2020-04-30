أول تعليق بعد حلقته.. حسن عسيري يفضح فبركة «رامز مجنون رسمي» ..شاهد

كشف الفنان السعودي حسن عسيرى عن كواليس المقلب الذي تعرض له في برنامج "رامز مجنون رسمى" الذى يقدمه رامز جلال.









وقال حسن عسيرى أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "mbctrending"، "تعرضت لخدعة من الفنانة أروى، حيث طالبتني بعمل لقاء تليفزيوني، ووافقت خاصة أنني ظهرت معها من قبل فى برنامج تليفزوني آخر".









وأضاف حسن عسيرى "فور ظهور رامز فى البرنامج كنت أشعر بالقلق والخجل بسبب ما قلته عنه فى فقرة تعليق على صورة التي يظهر بعدها رامز بالبرنامج".









وكشف "حسن"، عن تفاصيل طلبه الظهور فى البرنامج، موضحا أنه لم يكن يعرف بالمقلب، وأقسم بذلك، وأنه عندما تواصلوا معه قالوا إنه برنامج يتم تصويره في دبي لكن ما لم يفكر فيه أنه عندما أخبرهم أنه يريد أن يظهر بالجلباب السعودي، طلبوا منه أن يظهر بملابس كاجوال، ووافق من دون تردد أو تفكير في الأمر.









وأكد حسن عسيرى "لم أوافق على عرض الحلقة سريعا، بل ظللتُ أفكر 3 أيام، وبعدها وافقت على العرض".