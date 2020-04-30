ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس 30-4-2020

ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم الخميس 30-4-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 177.61 درهم إماراتي.

ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم الخميس 30-4-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 177.61 درهم إماراتي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم،وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (202.97 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.26 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (186.06 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (50.66 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (176.91 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (48.16 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (152.23 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (41.45 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (118.40درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.24 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (101.49 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.63 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,312 درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 1,719 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,421 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (386.83 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (202,973 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55,260 دولار أمريكي)