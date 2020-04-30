إصابات فيروس كورونا تتخطى حاجز 36 ألف حالة فى أفريقيا

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد فى القارة الأفريقية حاجز الـ 36 ألف حالة إصابة حيث سجلت القارة 36,847 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 1,589 وتعافى 12,071 حالة وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





ياتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجوال وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدوفة، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكان قد أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس فى وقة سابق أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا، معتبرا أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19. وأضاف أن هذا الفيروس سيكون معنا "لفترة طويلة".





في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من مقر المنظمة الأممية في جنيف، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية "يبدو أن تفشي الوباء في معظم دول غرب أوروبا ينحو نحو الاستقرار أو الانحدار"، لكن "نلحظ وتيرة ارتفاع مقلقة في إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وشرق أوروبا".



