مسلسل فرصة تانية الحلقة 8.. أيتن عامر تورط أحمد مجدى بسبب حملها

شهدت الحلقة 8 من مسلسل فرصة تانية صدمة زياد "أحمد مجدى" من خبر حمل زوجته ريهام "أيتن عامر"، لكنه يتهمها بالكذب والجنون وانها تدعي ذلك فقط لاستكمال علاقتهما، حتى يتأكد من طبيبها الخاص.





على جانب أخر تتوتر العلاقة بين مريم "هبة مجدى" ومدحت "محمد دياب" من جديد بعد باختفاء ابنتهما فى المول قبل أن تعثر عليها ملك "ياسمين صبري".





كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.