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فن

مسلسل فرصة تانية الحلقة 8.. أيتن عامر تورط أحمد مجدى بسبب حملها

السبت 02/مايو/2020 - 04:19 ص
ايتن عامر
ايتن عامر
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نبيل العدوى

شهدت الحلقة 8 من مسلسل فرصة تانية صدمة زياد "أحمد مجدى" من خبر حمل زوجته ريهام "أيتن عامر"، لكنه يتهمها بالكذب والجنون وانها تدعي ذلك فقط لاستكمال علاقتهما، حتى يتأكد من طبيبها الخاص.

على جانب أخر تتوتر العلاقة بين مريم "هبة مجدى" ومدحت "محمد دياب" من جديد بعد باختفاء ابنتهما فى المول قبل أن تعثر عليها ملك "ياسمين صبري".


كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.


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يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.

ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

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