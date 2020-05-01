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فن

أيتن عامر: لم أتعرض للخيانة في حياتي .. وشخصيتي أقوى من ريهام "فرصة تانية"

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:33 م
ايتن عامر
ايتن عامر
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محمد نحلة
احتلت أيتن عامر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل "فرصة تانية"، والتي تجسد من خلاله شخصية "ريهام" التي طلقها "زياد" الذي يجسده الفنان أحمد مجدي، بعدما ترك حفل زفافهما مهرولا إلى المستشفى بعد معرفته بحادث حبيبته، التي تجسدها ياسمين صبري، ورغم انفصالهما إلا أن "ريهام" لم تكف عن محاولات عودتها لـ "زياد" مرة أخرى.


وعلقت أيتن في تصريحات لـ "صدى البلد" على شخصية ريهام وهل تعرضت للخيانة في حياتها، وقالت: "لم أتعرض للخيانة في حياتي الحقيقية، والصعوبة في شخصية "ريهام" تحديدا أنها بعيدة عني تماما، فأنا أقوى منها بكثير، ومن الصعب أن تمثل شخصية مختلفة عن تفاصيلك بشكل كبير، فما كان بيدي إلا التحضير لها بشكل جيد لأتمكن من إخراجها بالشكل المناسب".


وكانت قد نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وذلك من كواليس مسلسل فرصة تانية.

وكتبت آيتن عامر معلقة على المشهد: "جايبالى الكلام و مخلية وشي فى الارض من الاستاذة #رضوى_الشربينى اعمل فيكى ايه بس يا ريهام".


و أثارت الفنانة آيتن عامر الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد نجاحها الباهر فى مسلسل فرصة ثانية؛ وتعرضها للهجوم والانتقادات بسبب شخصية ريهام التى تجسدها فى المسلسل.


مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.

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