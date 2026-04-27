تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل الفريق في مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من مرحلة البطولة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - حامد حمدان - ناصر ماهر - عودة فاخوري - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أحمد توفيق - كريم حافظ - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - باسكال فيري - دودو الجباس.