فرنسا : الممرات البحرية ليست للبيع .. و3 دول تتحمل أزمة مضيق هرمز
حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش
حبس نبيه الوحش في قضيتي سب وقذف خالد منتصر ومصطفى بكري
هل الصداقة بين الرجل والمرأة جائزة شرعًا؟.. أمينة الفتوى توضح
الزمالك يتعثر أمام إنبي ويكتفي بتعادل سلبي في صراع التتويج بدرع الدوري
اتصالات مصرية مكثفة مع السعودية والبحرين وقطر وباكستان وإيران وتركيا لبحث التهدئة
تراجع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك بعد ارتفاعه صباحا… إلى أين وصل سعر الدولار الآن؟
مصر : إرساء دعائم الاستقرار يتطلب مراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة
توتر داخلي.. القضاء الإسرائيلي يمنح الحكومة شهرين للتحقيق في هجمات 7 أكتوبر
وللا أنا من الخبيثات | منشور صادم لـ سما المصري عن نظام الطيبات
سعر الدولار اليوم في مصر 27 أبريل 2026.. تحديث البنوك الآن
بحديث نبوي.. الشيخ رمضان عبدالمعز يكشف عن سر استجابة الدعاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

المصري يهزم سموحة في الدوري بهدف

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
حسن العمدة

اقتنص المصري ثلاث نقاط ثمينة من سموحة بهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب إستاد السويس في الجولة الخامسة والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

وجاء هدف المصري في الدقيقة الثالثة، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى لصالح المصري ، نفذها عمرو السعداوي بعرضية قصيرة على القائم الأول قابلها منذر طمين بتسديدة بالرأس سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة يحتل المصري المركز الخامس برصيد 37 نقطة، وتجمد سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: عميد صوافطة - باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي.
خط الوسط: محمود حمادة - محمد مخلوف - أحمد القرموطي - كريم بامبو - عبد الرحيم دغموم.
خط الهجوم: منذر طمين.

ويجلس على دكة البدلاء:
عصام ثروت - مصطفى العش - محمد هاشم - حسن علي - يوسف الجوهري - عمر الساعي - ميدو جابر - أسامة زمراوي - كينجسلي إيدوو.

تشكيل سموحة ضد المصري:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - عبد الرحمن عامر - سمير فكري - خالد الغندور - شريف رضا - محمد سعيد مكرونه - سامادو - عماد فتحي - محمد مصطفى ميدو - صامويل أمادي -محمد رجب.


يجلس على مقاعد البدلاء:
 

الهاني سليمان، حسام أشرف، بادجي، الحبيب أحمد حسن، أحمد فوزي، حازم سعيد، محمد كوني، هادي عامر، أحمد علي .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

نواف سلام

رئيس وزراء لبنان يبحث مع "إنمائي الأمم المتحدة" دعم المشروعات وإعادة الإعمار

ماكرون

ماكرون : المحادثات جارية لضمان استئناف حركة المرور في مضيق هرمز

جوتيريش

الأمم المتحدة : أمن الممرات المائية العالمية بات اختبارا للنظام الدولي

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

الصداع مش طبيعي .. 6 أسباب خطيرة مش واخد بالك منها

الصداع
الصداع
الصداع

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية بطعم المطاعم خطوة بخطوة

كبسة
كبسة
كبسة

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

