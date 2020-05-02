غدا.. أفريقية البرلمان تناقش اتفاقيتين لدعم دول الساحل والصحراء

تعقد لجنة الشئون الأفريقية اجتماعين صباح غد الأحد، في تمام الساعة ١١ صباحا، وذلك لعرض ومناقشة اتفاقيتان تم إحالتهم الي اللجنة لعقد لجنة مشتركة من لجنة الشئون الأفريقية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية والجنة الخطة والموازنة.

تختص الاتفاقية الأولى بالموافقة علي المعاهدة المتقرحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، أما الاتفاقية الثانية خاصة بمفوضية الاتحاد الأفريقي بشان استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.