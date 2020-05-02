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رياضة

بصمات مصرية.. عندما أجبر أحمد شوبير الفيفا على تعديل أحد قوانين كرة القدم

السبت 02/مايو/2020 - 11:00 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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محمد السعيد
رغم مشاركات منتخب مصر النادرة في بطولة كأس العالم، إلا أن الظهور الثاني للفراعنة في المونديال في عام 1990، كان كفيلا بأن يجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تعديل أحد أهم قوانين كرة القدم.

اشتهر منتخب مصر بأداءه الدفاعي تحت قيادة الراحل محمود الجوهري المدير الفني للفراعنة في مونديال 1990.

نجح منتخب مصر في أول مباراة له في مونديال 1990، بهدف نقطة تاريخية، بعد التعادل مع الطواحين 1 - 1، حيث سجل مجدي عبدالغني هدف مصر الشهير من ركلة جزاء.

بعد ظهور الفراعنة بشكل جيد أمام هولندا، فاجأ منتخب مصر نظيره الإيرلندي بأداء دفاعي بحت، حيث كان أحمد شوبير حارس مرمى الفراعنة هو أكثر لاعب في المباراة استحواذا على الكرة خلال اللقاء.

شوبير كان يمرر الكرة  لـ هاني رمزي، ثم يقوم هاني رمزي بإرجاع الكرة لشوبير الذي يسمكها، ليتكرر هذا الأمر كثيرا خلال المباراة.

أثار احتفاظ شوبير المبالغ فيه بالكرة خلال بطولة كأس العالم، في تعرض الفراعنة لانتقادات حادة، بسبب إهدار الوقت، وقتل متعة كرة القدم.

أحمد شوبير كان أحد أبرز أسباب إجبار الفيفا على تغيير قانون إرجاع الكرة لحارس المرمى، حيث ألغى الاتحاد الدولي قاعدة إمساك حارس المرمى بالكرة، حال إعادتها من أحدد زملائه، بعد عامين فقط من مونديال 1990.
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