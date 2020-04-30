إبراهيم سعيد: منتخب مصر أكبر المستفيدين من إلغاء الدوري.. فيديو

قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أنه في حال إتخاذ قرار بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم سيكون المستفيد الأكبر هو المنتخب الوطني.





وأضاف سعيد خلال إستضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أن إلغاء الدوري والبدء للتحضير للموسم الجديد خلال الفترة القادمة سيعود بالنفع الأكبر على المنتخب لاستعداد اللاعبين وعودة لياقتهم البدنية خاصة بعد توقف الدوري وابتعادهم عن التدريبات فترة طويلة .





وتابع لابد من منح اللاعبين وقت كافي للعودة إلى مستواهم قبل عودة الدوري وسيكون المستفيد الأكبر في هذه الحالة المنتخب الوطني والأولمبي.





جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية القائمة بعمل الاتحاد المصري لكرة القدم، رصدت سيناريوهات لعودة الدوري من خلال تصريحات لها الايام الماضية.



