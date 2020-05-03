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رياضة

رسميًا.. الحكومة الإيطالية تسمح بعودة تدريبات فرق الدوري غدًا

الأحد 03/مايو/2020 - 01:55 م
نابولي
نابولي
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إسراء أشرف
قررت الحكومة الإيطالية، رسميا، عودة تدريبات فرق الدوري الإيطالي مجددًا، بدءًا من غدٍ الإثنين 4 مايو، بعد أن توقفت المنافسات في أغلب دول العالم، بسبب فيروس كورونا، بحسب موقع "فوتبول إيطاليا".

وأخطرت وزارة الداخلية المحافظين، بالموافقة على عودة التدريبات الفرديةـ، وأن الأندية لها حرية اختيار موعد الاستئناف بدءًا من غدٍ الإثنين 4 مايو، وحتى يوم 17 من الشهر ذاته.

وشددت الوزارة على ضرورة إبعاد المسافات بين اللاعبين أثناء التدريبات، والتي لا يجب أن تقل عن 2 متر.

ولم تقرر الحكومة الإيطالية، حتى الآن مصير الموسم الحالي من الكالتشيو، إلا عقب لقاء جوزيبي كونتي رئيس الوزراء مع فينتشنزو وزير الرياضة، يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت التقارير، إلى أن في حالة عودة الدوري الإيطالي ستكون المواعيد المقترحة لاستئناف المنافسات مرة أخرى، هي 14 أو 21 يونيو المقبل.
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