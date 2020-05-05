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تعليم

عمليات التعليم: منصة الامتحان تعمل مع طلاب 2 ثانوي بكفاءة.. ولا شكاوى حتى الآن

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:13 ص
منصة الامتحان
منصة الامتحان
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ياســـمين بدوي
أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة عالية منذ صباح اليوم مع طلاب الصف الثاني الثانوي أثناء سير امتحان مادتي الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة للشعبة الأدبية، الذي يتم بشكل إلكتروني من المنازل منذ التاسعة صباحا.

وأوضحت عمليات وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم رصد أي شكاوى تقنية أو حتى شكاوى من صعوبة الأسئلة حتى هذه اللحظة، والأمور تسير على ما يرام.


وكان طلاب الصف الثاني الثانوي في 14 محافظة، دخلوا منذ قليل، على منصة الامتحان، لأداء امتحان مادتي الأحياء (للشعبة العلمية) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية)، وذلك بشكل إلكتروني من المنازل.

ووفقا لجدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي: يتواجد على منصة الامتحان الآن المجموعة الأولى - وذلك الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، وهذه المجموعة تضم محافظات:
القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء

 أما المجموعة الثانية، فمن المقرر أن يدخل طلابها على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا:
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه على الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي:

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفرة الذي يعرفه من المراقب، ويكون هذا الكود مكونا من 9 أرقام لا بد من إدخالها بشكل صحيح، ولا بد من إدخال الكود في موعد بداية الامتحان فقط وليس قبل الامتحان، ثم يتم الضغط على زر ابدأ لبدء تحميل الامتحان.

ويكون لكل امتحان الكود الخاص به، ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي، أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.
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