بالمستندات.. ننشر الإجراءات المقرر تطبيقها بالمدارس لضمان نزاهة عمليات استلام وتقييم وإعلان نتائج أبحاث الطلاب

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية، بشأن إجراءات استلام المشروعات البحثية الخاصة بطلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي هذا العام.









وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة إعلان خطوات تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية بالمدارس وعلى الموقع الرسمي لكل مديرية تعليمية.





وأكدت وزارة التربية والتعليم ، على ضرورة أن تتم اجراءات استلام أبحاث طلاب المدارس الإلكترونية والورقية في أحد أيام الفترة من 9 مايو حتى 16 مايو 2020.









وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يجوز ربط تسليم المشروعات البحثية الورقية بأية مصروفات.









وقالت وزارة التربية والتعليم، يتولى وكيل الإدارة التعليمية تشكيل لجنة للإشراف على عملية تسليم المشروعات البحثية بمعرفة مديري المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي – تربية خاصة – تعليم خاص ودولي – رسمي لغات – تعليم مجتمعي).









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وتشكل لجنة بكل مدرسة تتولى استلام المشروعات البحثية، والتأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم التعريفي ( كود الطالب) على المشروع البحثي ، واعداد كشوف استلام بأسماء الطلاب لكل صف دراسي وفقا للبيانات التالية (اسم الطالب – الصف - اسم المشروع – نوع المشروع اذا كان ورقي او إلكتروني – إعداد المشروع اذا كان فردي أو جماعي).









وشددت وزارة التربية والتعليم، على تسليم الطالب ما يفيد قيامه بتسليم المشروع البحثي للمدرسة.









ويكلف مدير الإدارة التعليمية مديري المراحل التعليمية بإعداد فرق خماسية من المعلمين للمواد الدراسية (لغة عربية – لغة انجليزية – رياضيات – علوم – دراسات اجتماعية ) للذهاب لمدارس غير مدارسهم لتنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية الورقية والالكترونية داخل المدارس.









وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن تقييم المشروعات البحثية سيتم وفقا لما يلي :





معايير تقدير المشروع تتمثل في (اتباع القالب المعلن للمشروع – تنوع مصادر المعرفة – شمول المشروع لجميع التخصصات... إلخ ) ، وتكون نتيجة تقدير المشروع البحثي ×اجتياز أو عدم اجتياز ) .





كما أكدت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية ، أنه لابد من اعداد خطة للقيام بعملية التقدير بحيث تقوم فرق التقدير بتقدير المشروعات البحثية الورقية والالكترونية للطلاب بمدارس غير مدارسهم الاصلية ، لكل من المدارس الابتدائي والاعدادي ، والثانوي ، والتعليم الخاص والدولي ، والتربية الخصة ، والتعليم المجتمعي.





وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية داخل المدارس بالنسبة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الاعدادي والصفين الاول والثاني الثانوي العام الذين لم يؤدوا الامتحان الالكتروني ، وذلك لكافة المشروعات البحثية الالكترونية والورقية ، على أن يتم استخدام المنصة في عملية تقدير المشروعات البحثية الالكترونية.





وتتولى لجان التقدير بإعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تطابقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات اخرى أو مشروعات ليست من اعدادهم ، مع تعليق اعلان نتائجهم لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة.





وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تحتفظ كل مدرسة بالمشروعات البحثية للطلاب بإعتبارها أوراق امتحانية رسمية مع تطبيق كافة القواعد المنظمة لهذه العملية.





وبالنسبة للصف الثالث الاعدادي ... أكدت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية من خلال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية اسوة بما هو متبع في الاعوام السابقة مع الالتزام بـ : قيام المدرسة بإرسال المشروعات البحثية لإجراء عملية التقدير وكذا نتيجة المواد التي لا تضاف للمجموع إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية ، وحصول الطالب بعد اجتيازه المشروع البحثي على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%وتضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي الاول .





وتعتبر نتيجة الطالب الذي لم يقدم المشروع البحثي صفر في الفصل الدراسي الثاني ، وتعلق نتيجة الطالب الذي يثبت تطابق المشروع البحثي الخاص به مع مشروع آخر ، واتخاذ باقي اجراءات اعلان النتائج اسوة بالاعوام السابقة ، واعتمادها من المحافظ.





وقالت وزارة التربية والتعليم : ان المواد التي لا تضاف للمجموع من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي يقوم المعلم بتقديرها للطالب عن الفترة التي قضاها حتى 15 مارس 2020.





وشددت وزارة التربية والتعليم ، على اعتبار نتيجة الطالب الذي لم يقدم المشروع البحثي صفر في الفصل الدراسي الثاني للمواد الاساسية التي تضاف للمجموع ، وفي ضوء مجموع درجات الفصلين يعقد امتحان دور ثان في جميع المواد الاساسية التي تضاف للمجموع وذلك فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 .





وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد اختبار تحريري تكميلي للطالب الذي تغيب عن اداء امتحان الفصل الدراسي الاول بعذر قهري وذلك بالتزامن مع امتحان شهادة الثانوية العامة او بعدها وفق ما يقرره مدير مديرية التربية والتعليم .





وبالنسبة لـ اعلان نتيجة العام الدراسي .. فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم ما يلي :





بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى 2 اعدادي : تعلن نتيجة العام الدراسية اسوة بما هو متبع في الاعواد السابقة ، وذلك في موعد اقصاه اسبوع من انتهاء فترة تسليم المشروعات اابحثية.





وبالنسبة للشهادة الاعدادية : تعلن النتيجة بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من اعمالها وتسليمها لمدير المديرية لاعتمادها من المحافظ.

بالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيا : تعلن النتيجة بعد تقدير المشروعات البحثية في مدة اقصاها اسبوعين من انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية.





ويتولى مدير التعليم العام في كل مديرية تعليمية ، اعداد تقرير إلكتروني عن كل مرحلة (تسليم المشروعات البحثية ، تقدير المشروعات ، اعلان النتيجة ) لكل مدرسة ، وذلك لرفعها لوزارة التربية والتعليم.