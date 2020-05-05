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تعليم

مناقشة أول رسالة ماجستير بـ هندسة طنطا عبر الفيديو كونفرانس

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:04 م
نائب رئيس جامعة طنطا
نائب رئيس جامعة طنطا
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احمد علي
أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، عن إجراء أول مناقشة لرسالة ماجستير تحمل عنوان "خصائص القص الثاقب للبلاطات الخرسانية المسلحة عالية الأداء تحت تأثير الأحمال المركبة" الكترونيا بواسطة "الفيديو كونفرانس" لباحث بكلية الهندسة، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة على عقد جلسات المناقشة والحكم لرسائل الماجستير والدكتوراه إلكترونيا، وذلك فى إطار تعزيز  التدابير الاحترازية فى مواجهة كورونا .

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن لجنة المناقشة ضمت كل من  الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا السابق وأستاذ المنشآت الخرسانية المسلحة بكلية الهندسة جامعة طنطا (ممتحنًا-رئيس اللجنة)، والدكتور طارق فوزى الشافعى عميد كلية الهندسة الأسبق وأستاذ المنشآت الخرسانية المسلحة بالكلية  (مشرفا ًوممتحنًا)، والدكتور صلاح الدين فهمى طاهر أستاذ المنشآت الخرسانية المسلحة (مشرفا ًوممتحنًا)، والدكتور علاء جمال شريف أستاذ المنشآت الخرسانية المسلحة بكلية الهندسة جامعة حلوان (ممتحنًا)، والدكتور أحمد طه براغيث مدير معمل الخرسانة المسلحة والمنشات الثقيلة وأستاذ مساعد المنشآت الخرسانية المسلحة بكلية الهندسة جامعة طنطا ( مشرفا )، موضحا ان الرسالة العلمية مقدمة من الباحث المهندس عماد الدين مجدي عجيل ، والمقيد لدرجة الماجستير فى الهندسة المدنية قسم الهندسة الإنشائية " بهندسة طنطا" .

واشار إلى أنه خلال المناقشة ثبت للجنة العلمية بالإجماع قيمة وجودة النقطة البحثية التي تناولها الباحث، والتى تخدم مجال الهندسة الإنشائية، وتوصلت الرسالة إلي نتائج جديدة وقيمة في مجال هذا البحث يمكن الاستفادة منها في التطبيقات العملية ، وعليه تم قبول الرسالة بالإجماع ومنح الباحث درجة الماجستير.
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