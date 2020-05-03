وزير التعليم العالي يرأس اجتماع الهيئة القومية للاستشعار من البعد بالفيديو كونفرانس

ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، و د. محمد بيومي زهران رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.





و أثنى الوزير على الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضرورة الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة المعطلة، وتسويقها، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات التي تواجه الهيئة.





ومن جانبه، استعرض د. محمد بيومي الإجراءات الخاصة بشئون أعضاء الهيئة، والمبنى الجديد الجاري إنشاؤه للشعب العلمية والمعامل المركزية وقاعات التدريب، لاستيعاب الهيئة البحثية والمعاونة والاخصائيين الذين يعملون على مشاريع تتوافق مع الخطة التنموية للدولة.





وأحيط المجلس علمًا بتوقيع الهيئة بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، وكذلك توقيع عقود المشروعات الجاري تنفيذها بمشاركة أعضاء من شعبة الفضاء بالهيئة في مشروعات؛ مصر سات 2، Nexsat، التحالف.





وكد الوزير على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، متمنيًا السلامة للجميع.