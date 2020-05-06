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ديني

وزير الأوقاف: النصر الأكبر في المرحلة الراهنة يتمثل في قهر جماعات الفتنة والضلال

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:16 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن النصر الأكبر في المرحلة الراهنة يتمثل في ثلاثة جوانب: الجانب الأول: ويتمثل في قهر جماعات الفتنة والضلال ودحر عناصر الإرهاب والشر، الذين يعيثون في الأرض فسادًا، " وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد " ، و الجانب الثاني : الانتصار في معركة الوعي التي تعد أهم معركة في العصر الحاضر ، ويعد النصر فيها من أهم عوامل استقرار الدول . 

وأضاف جمعة خلال الخاطرة الرمضانية الرابعة عشر أن الجانب الثالث: - وهو الأهم ، وهو عماد الأمر كله - ويتمثل في الانتصار على النفس وشهواتها وملذاتها ، إذ لا يستطيع الإنسان أن يجاهد عدوًا وعدوُّه الذي بين جنبيه متحكم فيه أو متغلب عليه ، والانتصار على النفس يكون بكفها عن المعاصي ؛ عن أكل الحرام ، عن الكذب ، عن الغش ، عن السحت ، عن الغيبة ، عن النميمة ، عن أكل مال اليتيم. 

 والانتصار على النفس يكون بحملها على مكارم الأخلاق : على الصدق ، على الأمانة ، على الجود والكرم ، على صلة الأرحام ، على حسن الجوار . 

وبكف النفس عن المعاصي وحملها على مكارم الأخلاق تتحقق التقوى التي جعلها الحق سبحانه وتعالى غاية لفرضية الصيام ، فقال في كتابه العزيز : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ".
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