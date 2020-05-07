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أخبار العالم

رسميا.. البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي

الخميس 07/مايو/2020 - 12:23 ص
البرلمان العراقي
البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي
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أحمد قاسم
منح مجلس النواب العراقي اليوم، الخميس، الثقة إلى حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد الاتفاق على مرشحي وزارة الداخلية والدفاع والمالية والتخطيط ووزارة الإسكان والإعمار ووزارة الصحة والكهرباء والتعليم والتجارة والنقل.

وتأجل التصويت في البرلمان العراقي على مرشح وزارة النفط، فيما أدى "الكاظمي"، اليمين الدستورية أمام أعضاء حكومته أمام مجلس النواب.

وتم تداول قائمة جديدة بأسماء الوزراء الذين ضمتهم التشكيلة الحكومية، واحتوت على أسماء مرشحين لتولي 20 وزارة، ليس من ضمنها وزارتا الخارجية والنفط.

"الكاظمي"، الذي شغل في السابق منصب رئيس المخابرات، هو ثالث شخصية تكلف بتشكيل الحكومة خلال عشرة أسابيع بعد الزرفي ومحمد توفيق علاوي.

وكان ذلك في وقت تبذل البلاد قصارى جهدها لتشكيل حكومة تحل محل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، التي سقطت في العام الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.

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