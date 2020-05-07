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فن

مسلسل فرصة تانية لـ ياسمين صبري يكشف فبركة برنامج خلي بالك من فيفي.. تفاصيل

الخميس 07/مايو/2020 - 11:05 ص
خلي بالك من فيفي
خلي بالك من فيفي
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آيه عاطف
كشف مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري، فبركة برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، وذلك بسبب "الفيلا" التي يتم التصوير بها.

من المفترض أن برنامج  "خلي بالك من فيفي" تعتمد فكرته على زيارة النجم لـ فيفي عبده، في منزلها، وبعرض مسلسل "فرصة تانية" نكتشف أن هذة الفيلا ما هي إلا لوكيشن تصوير، حيث تدور أحداث المسلسل بها، وهي الفيلا التي تسكن بها أيتن عامر، ووالدها الفنان أشرف ذكي، ضمن أحداث المسلسل.

ويتضح أن هذه الفيلا، ليست منزل فيفي عبده، فكيف يكون الضيف من أصدقاء فيفي عبده في الوسط الفني، ويجهل منزلها الحقيقي؟ ولما لم يتم التصوير داخل الفيلا الحقيقية الخاصة بفيفي عبده؟ إلا اذا كان الضيف بالفعل على علم بالمقلب.

يذكر أن برنامج "خلى بالك من فيفى" يُعرض على قناة mbc مصر وتستعين فيه بإحدى المذيعات المغربيات كضيفة بالبرنامج. 

واستضافت فيفى عبده، من خلال البرنامج، عددًا من نجوم الفن، ولعل أبرزهم سمية الخشاب وأحمد بدير وداليا البحيرى، وحسن الرداد، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة استضافة العديد من النجوم الآخرين.
مسلسل فرصة تانية لـ ياسمين صبري يكشف فبركة برنامج خلي بالك من فيفي.. تفاصيل
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