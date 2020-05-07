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رياضة

حميد أحداد يحسم مستقبله مع الزمالك

الخميس 07/مايو/2020 - 10:59 ص
حميد أحداد
حميد أحداد
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محمد السعيد
حسم المغربي حميد أحداد لاعب فريق الزمالك المعار إلى الرجاء البيضاوي المغربي، مستقبله مع القلعة البيضاء.

وكان حميد أحداد انتقل إلى الرجاء المغربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم، على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة " المنتخب" المغربية، أن حميد أحداد يرغب في الاستمرار مع الرجاء، ويواصل معه الأجواء الرائعة التي عاشها على مستوى الدوري المغربي والبطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا.

وأضافت الصحيفة، أنه من المنتظر أن يكثف نادي الرجاء مفاوضاته مع الزمالك،خلال الفترة المقبلة، لشراء عقد حميد أحداد.

وشارك حميد أحداد مع الرجاء في 10 مباريات في مسابقة الدوري المغربي هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.
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